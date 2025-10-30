Il fenomeno delle That Girl | lo sei anche tu?

Il termine That Girl è sulla bocca di tutti, tra chi vorrebbe essere come lei e chi ancora si chiede di che cosa si tratti esattamente. Si tratta di un modello ispirazionale che rappresenta, si fa per dire, una “ragazza perfetta”, sempre in ordine e con una vita strutturate e organizzata, ma anche semplice e lineare. Lei si sveglia presto, fa esercizio fisico (spesso yoga), beve succhi colorati e all’apparenza salutari e ha un invidiabile equilibrio tra vita professionale e privata. Insomma, chi non vorrebbe essere come lei? Come sempre, però, la tendenza nasconde qualcosa di non immediatamente visibile agli occhi di chi lo guarda. 🔗 Leggi su Dilei.it

