Il fantasma bianco del bosco | avvistata per la prima volta una lince iberica leucistica
Un fotografo naturalista amatoriale spagnolo ha immortalato un evento senza precedenti nella storia della conservazione animale: il primo esemplare di lince iberica con leucismo mai documentato in natura. Ángel Hidalgo ha scoperto l’incredibile immagine mentre controllava le fotografie registrate da una delle sue fotocamere trappola, posizionate nelle profondità di una delle catene montuose della provincia di Jaén, nell’Andalusia meridionale. Il fotografo ha descritto la sua scoperta come “il fantasma bianco della foresta mediterranea”, un’espressione che rende perfettamente l’aspetto straordinario di questo felino dalla colorazione anomala. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche questi approfondimenti
Halloween è...Un libretto sui simboli e colori di Halloween: il fantasma bianco, il pipistrello nero, il ragnetto grigio fumo, la strega con il cappello viola, la zucca arancione. Completo di copertina e pagina finale con la scritta “dolcetto o scherzetto?” - facebook.com Vai su Facebook
Fotografata una rarissima lince pardina leucistica, il “fantasma bianco” della Penisola Iberica - Il fotografo Hidalgo Garrido ha immortalato una rarissima lince pardina leucistica, con il mantello bianco come la neve ... fanpage.it scrive