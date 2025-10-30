Un fotografo naturalista amatoriale spagnolo ha immortalato un evento senza precedenti nella storia della conservazione animale: il primo esemplare di lince iberica con leucismo mai documentato in natura. Ángel Hidalgo ha scoperto l’incredibile immagine mentre controllava le fotografie registrate da una delle sue fotocamere trappola, posizionate nelle profondità di una delle catene montuose della provincia di Jaén, nell’Andalusia meridionale. Il fotografo ha descritto la sua scoperta come “il fantasma bianco della foresta mediterranea”, un’espressione che rende perfettamente l’aspetto straordinario di questo felino dalla colorazione anomala. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il fantasma bianco del bosco: avvistata per la prima volta una lince iberica leucistica