Il faccia a faccia con Xi Jinping è stato un grande successo per Trump

Preparato il terreno per arrivare a un accordo commerciale strutturato

Attesa per il faccia a faccia con Xabi Alonso (che non viene menzionato), ma il caso sembra rientrato

La faccia incazzata... ? - X Vai su X

Trump e Xi Jinping due ore faccia a faccia. Commercio, nucleare, terre rare: cosa hanno deciso - È durato un paio d'ore l'incontro fra il presidente USA Donald Trump e quello cinese Xi Jinping in Corea del Sud.

Faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping in Corea del Sud: "Abbiamo un accordo, la firma è vicina" - Xi Jinping, prove di distensione: intesa commerciale e diplomazia globale sul tavolo.

Trump-Xi Jinping, incontro di due ore. Il tycoon: «Accordo sulle terre rare. Lavoreremo insieme sulla guerra in Ucraina» - «Un grande successo, su una scala da 1 a 10, l'incontro con Xi è stato 12»: Donald Trump conclude soddisfatto il suo tour asiatico, dopo l'incontro di due ore con ...