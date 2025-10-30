Il dramma di Nikola Topic a solo 20 anni ha un cancro ai testicoli | Non voleva si sapesse

Il talento 20enne Nikola Topic resterà fermo a tempo indeterminato perché si sta sottoponendo a un trattamento chemioterapico dopo essergli stato diagnosticato un cancro ai testicoli. Un secondo colpo durissimo, dopo la rottura dei legamenti che lo tenne fuori per tutta la scorsa stagione, nel suo primo anno da rookie in NBA con Oklahoma che ha conquistato l'Anello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

