Il dramma di Andrea Delogu | la scelta di Ballando con le Stelle fa indignare il pubblico

Cityrumors.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La morte del giovane Evan Delogu, fratello di Andrea, ha lasciato tutti senza parole. Ballando con le Stelle, il programma dove la showgirl partecipa, finisce nel mirino del pubblico La morte di Evan Delogu, fratello di Andrea, conduttrice e showgirl, ha lasciato un sentimento di profonda tristezza e dolore nel pubblico. Le immagini della moto riversa a terra, le foto che sui tg nazionali lo vedevano sorridente al fianco della sorella, hanno colpito tutti. Al pari di una scelta, effettuata dal Team di Ballando con le Stelle, che sta facendo discutere. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

