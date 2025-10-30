Il dramma di Andrea Delogu | la scelta di Ballando con le Stelle fa indignare il pubblico
La morte del giovane Evan Delogu, fratello di Andrea, ha lasciato tutti senza parole. Ballando con le Stelle, il programma dove la showgirl partecipa, finisce nel mirino del pubblico La morte di Evan Delogu, fratello di Andrea, conduttrice e showgirl, ha lasciato un sentimento di profonda tristezza e dolore nel pubblico. Le immagini della moto riversa a terra, le foto che sui tg nazionali lo vedevano sorridente al fianco della sorella, hanno colpito tutti. Al pari di una scelta, effettuata dal Team di Ballando con le Stelle, che sta facendo discutere. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
News recenti che potrebbero piacerti
“Ballando”, il dramma di Andrea Delogu e il cordoglio dello show. D’Urso: “Non ci sono parole” - X Vai su X
drammatico lutto per Andrea Delogu La sconvolgente notizia https://www.ultimenotizieflash.com/cronaca/ultimissime/dramma-per-andrea-delogu-e-morto-suo-fratello-aveva-solo-18-anni - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Delogu lascia Ballando con le stelle dopo la morte del fratello? Due ipotesi, sospeso il suo programma - La concorrente ha ricevuto la terribile notizia proprio mentre si dirigeva agli studi Rai per le prove della puntata di sabato. Riporta libero.it
Cosa succede ora ad Andrea Delogu? Lascia Ballando con le stelle e La Porta Magica? - Andrea Delogu, dopo la tragica scomparsa del giovane fratello, lascerà Ballando con le stelle e La Porta Magica? Come scrive donnapop.it
La telefonata in macchina, la corsa a Bellaria, il dolore della produzione di Ballando: il dramma di Andrea Delogu - La conduttrice e concorrente del reality show di Rai 1 ha perso il fratello, morto in un tragico incidente stradale ... Come scrive tpi.it