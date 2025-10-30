Il dolore silenzioso di Andrea Delogu Per lei Evan era come un figlio
Rimini, 30 ottobre 2025 – Ha interrotto le prove di Ballando con le Stelle ed è partita subito da Roma: Andrea Delogu, conduttrice e attrice, è a Rimini da ieri pomeriggio, poche ore dopo la tragedia che ha spezzato la vita di Evan, il suo amato fratellino. Ed è proprio lei che si sta occupando dell’organizzazione del funerale. Il funerale di Evan a Bellaria. Un incidente stradale straziante, una sbandata con la sua potente Benelli che non ha lasciato scampo al ragazzo di appena 18 anni, figlio di Water Delogu e Livia Avram e fratello di Andrea. La moto è stata messa sotto sequestro, ma il magistrato non ha chiesto l’autopsia sul corpo del povero Evan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
