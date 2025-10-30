Il dolore di Walter Delogu | Vi dico chi era mio figlio venderò la moto perché non posso più vederla
Walter Delogu, papà della conduttrice tv Andrea e di Evan, esprime tutto il suo dolore per la morte del figlio 18enne. In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, infatti, Walter Delogu ha scritto: “Vi dico chi era mio figlio. Faceva le serali, studiava Alberghiero, di mattina si allenava in palestra, poi faceva da mangiare per noi se ero occupato e se la mamma era al lavoro. Quando si alzava da tavola chiedeva il permesso, lavava i piatti e poi si riposava un po’. Ha da sempre lavorato in estate da Massimo al bagno 75 e mai ci ha chiesto un euro, si comprava tutto lui col suo stipendio, pure quella maledetta moto”. 🔗 Leggi su Tpi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il Presidente Vito Ladisa e tutta la società della SS Taranto esprimono la più sentita vicinanza a Walter Nobile, fotografo ufficiale del club, per la scomparsa della sua cara e amata mamma. In questo momento di profondo dolore, il Presidente, i dirigenti, lo staff - facebook.com Vai su Facebook
Walter Delogu e lo strazio per la morte di Evan: “Ho dormito nel tuo letto. Perdonami, ora te lo metto a posto” - “Vi dico chi era”: comincia così il post sui social con cui lo storico collaboratore di Vincenzo Muccioli a San Patrignano ricorda il figlio morto in moto. Scrive ilrestodelcarlino.it
Walter Delogu, il dolore per la morte del figlio: "Lavorava duro, mai ci ha chiesto un euro. Venderò la sua moto" - L'uomo affida a Facebook un messaggio per ricordare il figlio Evan, scomparso ieri all'età di 18 anni. Riporta today.it
Andrea Delogu e la morte del fratello. Barbara D'Urso: «Non ci sono parole», Laura Chiatti: «Forza amica»: i messaggi dei vip - Tanti i messaggi di condoglianze per Andrea Delogu, la conduttrice ha perso il fretallo di 18 anni, Evan Delogu, ieri in un incidente in moto. Lo riporta ilmessaggero.it