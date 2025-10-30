Il dolore di Walter Delogu | Vi dico chi era mio figlio venderò la moto perché non posso più vederla

Walter Delogu, papà della conduttrice tv Andrea e di Evan, esprime tutto il suo dolore per la morte del figlio 18enne. In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, infatti, Walter Delogu ha scritto: “Vi dico chi era mio figlio. Faceva le serali, studiava Alberghiero, di mattina si allenava in palestra, poi faceva da mangiare per noi se ero occupato e se la mamma era al lavoro. Quando si alzava da tavola chiedeva il permesso, lavava i piatti e poi si riposava un po’. Ha da sempre lavorato in estate da Massimo al bagno 75 e mai ci ha chiesto un euro, si comprava tutto lui col suo stipendio, pure quella maledetta moto”. 🔗 Leggi su Tpi.it

