Il dolore di Andrea Delogu merita rispetto

A neanche 24 ore dalla tragica scomparsa di Evan Delogu ci chiediamo come la televisione e, in modo particolare, Ballando con le Stelle tratteranno il dolore della conduttrice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il dolore di Andrea Delogu merita rispetto

Contenuti che potrebbero interessarti

In queste ore tutto il mondo della televisione si stringe attorno al dolore di Andrea Delogu che ha perso il fratello in un incidente stradale Milly Carlucci sarà ospite oggi di Alberto Matano - facebook.com Vai su Facebook

L’Umana Reyer partecipa al dolore di familiari e amici per la prematura scomparsa di Andrea Pulidori. Andrea è stato dal 2002 al 2011 direttore sportivo della prima squadra femminile. La Società tutta porge le più sentite condoglianze. - X Vai su X

Andrea Delogu in lutto, la commozione di Antonella Clerici e dei colleghi di Ballando con le Stelle - Dopo la morte del fratello Evan, la Clerici dedica ad Andrea parole piene d'amore, mentre i compagni di Ballando la sostengono con affetto. movieplayer.it scrive

La telefonata in macchina, la corsa a Bellaria, il dolore della produzione di Ballando: il dramma di Andrea Delogu - La conduttrice e concorrente del reality show di Rai 1 ha perso il fratello, morto in un tragico incidente stradale ... Lo riporta tpi.it

Andrea Delogu, lo choc per la morte del fratello e il dolore a Ballando con le stelle - La notizia, appresa mentre era diretta alle prove del programma tv di Rai1, ha sconvolto la showgirl. Scrive msn.com