Il direttore di Medici con l' Africa Cuamm don Dante Carraro premiato alla Sant' Anna
Pisa, 28 ottobre 2025 - La storia di Don Dante Carraro è quella di un medico sacerdote che ha scelto di trasformare la cura in una missione, portando speranza, competenza e solidarietà in quelle parti del mondo dove la vita è più vulnerabile. Oggi, il suo impegno diventa esempio accademico grazie al conferimento del diploma di Philosophiae Doctor honoris causa in “Health Science, Technology and Management” che la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha deciso di attribuire al Direttore di Medici con l’Africa Cuamm per il suo contributo alla salute globale e alla dignità delle persone. La cerimonia di conferimento è in programma giovedì 30 ottobre a partire dalle 10 nell’Aula Magna della Scuola Sant’Anna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
