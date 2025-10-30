Il direttore dell' Istituto oncologico a Salotto blu | Con la malattia la vita non finisce ne cerchiamo la qualità
Fabrizio Miserocchi, manager che fino a pochi mesi fa e' stato anche Presidente di Irst-Irccs, ha conversato con Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andra' in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. Tra gli argomenti trattati, quello dei primi due anni di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
