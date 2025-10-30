Il dilemma dell’Empireo Tredici donne e un giudice nel buio del Settecento

Dodici donne. Chiamate a giudicare una ragazza che rischia la pena di morte. Nell’Inghilterra rurale (e non particolarmente illuminata) di metà Settecento. Questa la cornice de “L’Empireo“, da oggi a domenica di nuovo al teatro Carcano, prima di affrontare una lunga tournée fino a marzo. Cosa che per altro conferma il valore progettuale di uno spettacolo quasi spudorato nel suo muoversi in antitesi rispetto a qualsiasi canone produttivo attuale. Fosse solo per l’ampiezza di un cast che conta quattordici interpreti. E l’ambizione di un testo densissimo, che offre una stratificazione di temi e di spunti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

