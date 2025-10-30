Il Día de los Muertos travolge la Campania | magia messicana e nuove date all’Umoya

Dopo il successo delle prime giornate, l’evento più colorato dell’autunno torna all’Ecoparco del Mediterraneo di Castel Volturno con nuovi appuntamenti venerdì 31 ottobre e sabato 1, domenica 2, sabato 8 e domenica 9 novembre. Dopo il grande successo delle prime date, il “Día de los Muertos” torna all’Umoya – Ecoparco del Mediterraneo di Castel Volturno – per un . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Il “Día de los Muertos” travolge la Campania: magia messicana e nuove date all’Umoya

Leggi anche questi approfondimenti

Il 31 Ottobre Mamasita Torino si veste a festa per i festeggiamenti del Día de los Muertos! Preparati a vivere una serata travolgente, piena di colori, musica e sapori messicani autentici. Dalle 20:00 del 31 ottobre ti aspettiamo con: Drink esclusivi firmati - facebook.com Vai su Facebook

Il “Día de los Muertos” travolge la Campania: magia messicana e nuove date all’Umoya - Dopo il grande successo delle prime date, il “Día de los Muertos” torna all’Umoya – Ecoparco del Mediterraneo di Castel Volturno – per un nuovo ... Si legge su ilmattino.it

Día de los Muertos: quando la morte non fa paura, ma memoria e ricordi (una lezione che dovremmo riscoprire anche in Europa) - Scopri come il Día de los Muertos trasforma la morte in memoria attiva: una tradizione messicana che può arricchire anche l’Europa. greenme.it scrive

Día de los Muertos: la festa che celebra la vita attraverso la morte - Il Día de los Muertos è una celebrazione messicana luminosa e affettuosa che unisce memoria, comunità e identità. Riporta meteo.it