Il decollo di Buffa al ’Sanzio’ | Cinque anni per rilanciarsi

di Alfredo Quarta ANCONA Siciliano di Trapani, 50enne, gli ultimi dieci anni trascorsi in Qatar all’aeroporto di Doha come Senior Operations Manager, sposato e con due figli. Un inizio di carriera, da giovanissimo, nel settore dei bagagli dello scalo della sua città, poi lo studio fino a diventare pilota. Una malattia l’ha portato a lasciare le cabine di pilotaggio e seguire la carriera da manager con, nel frattempo, due lauree alle spalle. E’ l’identikit del neo amministratore delegato dell’ Ancona International Airport che ha accettato la proposta dell’azionista di maggioranza, il fondo inglese Njord, di tornare in Italia per gestire il rilancio dello scalo marchigiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

