Il declino griffato dei 5 Stelle

Panorama.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto D’Agostino ha pizzicato su Instagram la fotografia dell’eurodeputato Mario Furore, del  Movimento 5 stelle, mentre era in gita a  Parigi  con tanto di borsa di  Prada. Come un turista qualsiasi, l’onorevole – che sostiene di essere impegnato contro la marginalità al punto da avere come motto «nessuno deve rimanere indietro» – si è messo in posa per i selfie e poi ha pubblicato tutto sui social, salvo far sparire le immagini appena la notizia è comparsa su  Dagospia. «Un tempo faceva il portaborse, ma non di Prada, e oggi invece, grazie al lauto stipendio da europarlamentare, sfoggia accessori da oltre 1. 🔗 Leggi su Panorama.it

