Un missile ipersonico in grado di colpire le coste americane. Una nuova testata nucleare a medio raggio invisibile ai radar. Un drone nucleare sottomarino. La Russia di Putin ha alzato notevolmente il tono della minaccia al mondo nelle ultime settimane, testando e presentando armamenti sofisticati e riaccendendo lo spettro della minaccia nucleare. Lo fa dopo aver testato la reazione europea e occidentale con provocazioni crescenti: droni sugli aeroporti civili e violazioni sistematiche dello spazio aereo di Paesi dell’Unione europea e della Nato. E lo fa nel momento in cui la guerra in Ucraina entra nell’ennesimo momento cruciale, anche alla luce delle reazioni dell’Amministrazione Usa a queste provocazioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Cremlino cerca legittimità nel linguaggio della minaccia. Scrive Ansalone