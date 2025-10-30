Il corpo non rispondeva più avevo paura di morire

2025-10-30 15:15:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: La paura della morte È qualcosa che ogni essere umano può provare durante il percorso della vita ma quel terrore di non stare più con tutto ciò che ti circonda è accentuato quando rilevano qualcosa di così orribile come un cancro. “Avevo paura di morire. Mi è stato diagnosticato un cavernoma, che è una malformazione vascolare del cervello. “Ecco dove è finita la mia carriera.” racconta la sua storia Catan per la Gazzetta. Il difensore brasiliano della Roma rivive la sua storia in un’intervista ai media italiani e ricorda il dramma che ha vissuto quando il cancro è entrato nella sua vita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

