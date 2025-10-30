Il corpo delle donne non sia più un campo di battaglia per la tecnoscienza

Il corpo delle donne è da sempre un campo di battaglia. Sul corpo delle donne, e intorno ad esso, si giocano gli interessi del mercato e si svolgono gli scontri della politica e della religione, con la complicità della tecnoscienza. Una delle nuove frontiere del mercato capitalistico sono infatti gli ovociti. Le nostre cliniche acquistano ovuli da donatrici dell’India, del Sud America o dell’Est Europa a prezzi ridicoli, per venderli ai facoltosi occidentali che intendono approfittare di questi “beni”. Il sistema capitalistico, allo stesso tempo, chiede alle donne attive in aziende pubbliche e private di rimandare la maternità o comunque di contenere questo desiderio che le allontanerebbe dal posto di lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il corpo delle donne non sia più un campo di battaglia per la tecnoscienza

