Il coraggio di Brigitte Macron e i danni pubblici dell’infosfera

Linkiesta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Onore a Brigitte Macron che si erge come un gigante sulle rovine della periclitante presidenza di Emmanuel Macron e sfida in tribunale il più infido drago della modernità: la rete. Sfida scabrosa che la costringe a mettere in piazza, a esporre in tribunale davanti a tutto il mondo, pruriginoso e no, la sua più delicata intimità, il suo sesso, per affermare il suo essere donna e non trans. Una vicenda lampante di come l’infosfera sia capace di sporcare, di lordare le storie più pulite e più belle. Ma il roman d’amour tra lei e Emmanuel si presta allo scandalo perché lei quando aveva quarant’anni fece l’amore con lui, che ne aveva solo sedici. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

