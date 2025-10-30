Il conto della tempesta a Usmate Curare i parchi costa 120mila euro
La corrente saltata, fango e detriti dappertutto, un’auto del Comune distrutta da uno dei tanti alberi caduti il 7 luglio durante la grandinata estiva che ha messo in ginocchio la Brianza. E ora Usmate Velata paga il conto al maltempo: 120mila euro "per rimettere in sicurezza i parchi Scaccabarozzi e Borgia", 84 le piante crollate sotto le raffiche di vento quella sera da incubo. Le operazioni di sistemazione erano cominciate pochi giorni dopo il temporalone, interventi d’emergenza, i primi, i più urgenti. Poi, il Comune ha chiesto aiuto a un agronomo per stilare una lista completa delle necessità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
