Il contante resiste | perché le banconote non scompariranno anche nell’imminente era delle valute digitali
In un’epoca in cui pagamenti digitali, criptovalute e tecnologie contactless promettono un futuro senza attriti, la persistenza del contante sembra quasi irrazionale. Carte di credito, portafogli digitali e sistemi basati su blockchain offrono convenienza, tracciabilità e sicurezza, e la narrativa dominante nelle istituzioni finanziarie e tra le società fintech annuncia da anni la “fine del contante”. Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute sono presentate come strumenti alternativi e persino rivoluzionari, capaci di bypassare banche e intermediari tradizionali, promettendo transazioni istantanee, decentralizzate e senza confini. 🔗 Leggi su Tpi.it
Altre letture consigliate
A Salerno la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino extracomunitario per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scattato dopo una segnalazione anonima che indicava la presenza di uno spacciatore sull’isola pedona - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, l'economia del contante al collasso: commissioni fino al 40% e banconote introvabili - Con le banche chiuse e gli sportelli automatici fuori uso, a Gaza il contante è diventato merce rara e preziosa. Segnala it.euronews.com