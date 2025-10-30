Il conflitto in Europa Trump taglia i soldati Fianco est in allarme

Vladimir Putin (nella foto) testa missili dall’inquietante portata distruttiva, Donald Trump richiama parte delle truppe americane dal fianco Est. E l’ Europa, in uno dei momenti più critici della sua difesa dalla minaccia russa, si trova ad avere a che fare con una realtà che, finora, il presidente americano aveva solo evocato. Washington ha deciso di ritirare parte dei suoi soldati da Romania, Bulgaria, Ungheria e Slovacchia in una mossa anticipata dai media di Bucarest e confermata almeno per quanto riguarda le truppe schierate nel Paese che confina, tra l’altro, con Moldavia e Ucraina. Una mossa che fornisce ulteriore linfa alla roadmap messa in campo dall’Ue per aumentare la resilienza militare del continente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

