Il conflitto in Europa Trump taglia i soldati Fianco est in allarme

Vladimir Putin (nella foto) testa missili dall’inquietante portata distruttiva, Donald Trump richiama parte delle truppe americane dal fianco Est. E l’ Europa, in uno dei momenti più critici della sua difesa dalla minaccia russa, si trova ad avere a che fare con una realtà che, finora, il presidente americano aveva solo evocato. Washington ha deciso di ritirare parte dei suoi soldati da Romania, Bulgaria, Ungheria e Slovacchia in una mossa anticipata dai media di Bucarest e confermata almeno per quanto riguarda le truppe schierate nel Paese che confina, tra l’altro, con Moldavia e Ucraina. Una mossa che fornisce ulteriore linfa alla roadmap messa in campo dall’Ue per aumentare la resilienza militare del continente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il conflitto in Europa. Trump taglia i soldati. Fianco est in allarme

Approfondisci con queste news

#Tg2000 - #Lavrov accusa l’ #Europa di voler prolungare il conflitto in #Ucraina #28ottobre #Tv2000 #rapina #Macerata #assaltoportavalori @tg2000it - X Vai su X

Il premier ungherese Viktor Orbán ricevuto da papa Leone XIV in Vaticano. Al centro del colloquio: la guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente. Con la stampa, Orbán ha espresso giudizi duri sull’Europa: «Totalmente fuori dai giochi sul conflitto ucraino». . . . Vai su Facebook

Orban: «Via le sanzioni a Putin, Trump ha esagerato. Ue sull'Ucraina fuori dai giochi» - Picchia duro sull’Europa, «ormai è fuori dai giochi ucraini, non abbiamo voce in capitolo su nulla», e fin qui è ordinaria amministrazione. Secondo ilmessaggero.it

Trump e Putin si incontreranno a Budapest. Per l’UE è il momento del realismo - La portavoce della Commissione: "Le sanzioni riguardano solo i loro beni" ... Lo riporta eunews.it

Trump: "Non ho parlato con Putin del Donbass, si fermino alle linee di battaglia" - La diplomazia fa i conti con l’ambiguità di Donald. Riporta lastampa.it