Il Comune di Parma al seminario nazionale sui servizi per senza dimora a Catania

Il Comune di Parma ha partecipato al seminario “La difficoltà nel realizzare e sostenere i servizi di bassa soglia”, organizzato a Catania dalle associazioni che si occupano di persone senza dimora. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra esperti e operatori del sociale per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

