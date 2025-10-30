Il compleanno di Maradona tra fiaccolate e beneficenza | tutti gli eventi in città
Una giornata di omaggi, un simbolo da ricordare. Napoli per Maradona, ancora una volta: nel giorno in cui El Pibe de oro avrebbe compiuto 65 anni la città lo celebra con una serie di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
"Se Maradona fa le nottate e gioca accussì allora bisogna proporle al resto dei giocatori della Serie A" (Massimo 1990) Ancora Buon compleanno Diego #MassimoTroisi #Maradona - facebook.com Vai su Facebook
Largo Maradona riapre per il compleanno di Diego. Sopralluogo di Manfredi - X Vai su X
Il "compleanno" di Maradona tra fiaccolate e beneficenza: tutti gli eventi in città - Napoli per Maradona, ancora una volta: nel giorno in cui El Pibe de oro avrebbe compiuto 65 anni la città lo celebra con una serie ... ilmattino.it scrive
La celebrazione per il compleanno di Maradona - In occasione del compleanno di Diego Armando Maradona, il Museo Maradona – Collezione Vignati, nato in suo onore con la Collezione della famiglia Vignati, rende omaggio all’eterno idolo con un evento ... Da 100x100napoli.it
Buon compleanno Diego, il videomessaggio dei compagni di squadra di Maradona - Un lungo video toccante e commovente in cui i compagni di squadra del Napoli di Diego Armando Maradona nei 7 anni in cui ha giocato nella città partenopea gli tributano gli auguri per ... Come scrive msn.com