Il Commissario Montalbano | quanto potrà durare l’usato sicuro della Rai?
La Rai vince spesso la gara degli ascolti trasmettendo le repliche della fiction con Luca Zingaretti, ma quanto durerà?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Scopri altri approfondimenti
Ascolti tv: vince Il Commissario Montalbano, Belve cresce, La Ruota della Fortuna batte (ancora) De Martino - facebook.com Vai su Facebook
Buon seguito per “Il Commissario Montalbano” che ottiene in prima serata su Rai 1 il 17,8% di share e 2 milioni 829 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Il Commissario Montalbano : quanto potrà durare l’usato sicuro della Rai? - La Rai vince spesso la gara degli ascolti trasmettendo le repliche della fiction con Luca Zingaretti, ma quanto durerà? Segnala vanityfair.it
Il commissario Montalbano, l'addio al dottor Pasquano in Come voleva la prassi, stasera su Rai 1 - Quella di stasera è una replica speciale per gli appassionati de Il commissario Montalbano: l'ultima apparizione del dottor Pasquano in uno degli episodi più cupi dell'intera serie. Riporta movieplayer.it
Il commissario Montalbano, anticipazioni Come voleva la prassi puntata oggi 7 ottobre/ La morte di… - Il commissario Montalbano, anticipazioni Come voleva la prassi e la trama della puntata del 7 ottobre 2025: la morte di una ragazza dopo un festino. Da ilsussidiario.net