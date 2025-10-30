Il commissario Castelli | Apriamo 1.200 cantieri per le opere pubbliche

Senatore Guido Castelli, commissario alla ricostruzione, a nove anni dal terremoto molte persone nelle Marche sono ancora fuori dalle loro case. Perché? "Sono sempre troppe le persone fuori casa, ma dobbiamo anche dire che negli ultimi due anni nelle Marche sono rientrati a casa quasi tremila nuclei familiari. Oggi stimiamo che ci siano ancora circa seimila famiglie in attesa (spesso composte da una sola persona, quindi ancora più fragili), 4.300 nel Maceratese. Troppe false partenze nel passato, la ricostruzione però sta accelerando. Lo dicono gli oltre ottomila cantieri chiusi e i circa 6.500 ancorca in corso in tutta la regione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

