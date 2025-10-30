Il Comitato Fratelli Al-Najjar denuncia il sindaco Stefano Bandecchi | Chi diffonde odio e violenza non può rimanere impunito VIDEO

Sui propri canali social “ControAssedio” il “Comitato Fratelli Al-Najjar - Giustizia in Palestina e in Italia” ha comunicato di voler denunciare il sindaco di Terni Stefano Bandecchi per il suo “ruolo di diffusore e amplificatore di odio per normalizzare il linguaggio violento e aggressivo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it