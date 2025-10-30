Il Comitato Fratelli Al-Najjar denuncia il sindaco Stefano Bandecchi | Chi diffonde odio e violenza non può rimanere impunito VIDEO
Sui propri canali social “ControAssedio” il “Comitato Fratelli Al-Najjar - Giustizia in Palestina e in Italia” ha comunicato di voler denunciare il sindaco di Terni Stefano Bandecchi per il suo “ruolo di diffusore e amplificatore di odio per normalizzare il linguaggio violento e aggressivo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Altre letture consigliate
A TIRANA SUL TAVOLO DELL'AMBASCIATORE MARCO ALBERTI IL PROBLEMA DEL TURISMO DENTALE Michele PICARO, eurodeputato di Fratelli d'Italia-ECR e componente della delegazione al Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazion - facebook.com Vai su Facebook
Il Golf presente a Modena alla seconda edizione de “IL CONI IN PIAZZA - C’È UNO SPORT PER TUTTI”. Presenti Ettore Ghinelli, Presidente Comitato Regionale FIG Emilia Romagna, i fratelli Galli per supporto tecnico ai primi "approcci" di avvicinamento al go - X Vai su X