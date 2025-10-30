Il colosso petrolifero russo Lukoil cede gli asset all’estero
Lukoil, colosso russo del settore petrolifero, ha reso noto di aver raggiunto un accordo per cedere i suoi asset all’estero a Gunvor, multinazionale registrata a Cipro e con sede a Ginevra, con un fatturato di 136 miliardi di dollari e 2 mila dipendenti, impegnandosi a «non negoziare con altri potenziali acquirenti». Nei giorni scorsi, a causa delle sanzioni Usa varate da Donald Trump, la più grande società privata della Federazione Russa aveva annunciato la decisione di cedere Lukoil International GmbH, che controlla i suoi impianti all’estero. Assieme al gruppo statale Rosneft (anch’esso oggetto di sanzioni), Lukoil contribuisce al 55 per cento della produzione petrolifera della Russia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
