Il collettivo pro-Pal attacca | Normale complice di Israele

"La Scuola Normale ama raccontarsi, dentro e fuori, come una comunità coesa e democratica, ma fatichiamo a scorgere cosa vi sia di democratico in un direttore che da settimane evita ogni confronto con la propria comunità, e che nel momento in cui studenti, phd e ricercatori varcano la soglia del Senato accademico per esigere risposte si alza e se ne va, senza rivolgere loro nemmeno una parola". Lo denuncia il Collettivo studentesco della Normale di Pisa dopo il Senato accademico di martedì dove ha rinnovato la richiesta di " boicottaggio a Israele per non rendersi complici del genocidio palestinese ". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il collettivo pro-Pal attacca: "Normale complice di Israele"

