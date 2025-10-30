James Senese al Premio Tenco 2016 – foto di Raffaella Vismara SANREMO – “James “Jé” Senese se ne è andato oggi. Ha rappresentato una chiave di volta della musica italiana e lascia un vuoto incolmabile nell’anima di chi la vive e la ama. La mente corre indietro a quando aveva portato sul palco dell’Ariston il suo inseparabile sax soprano e il suo inconfondibile talento, durante la Rassegna Tenco 2016, per ritirare il primo grande riconoscimento della sua lunga carriera: la Targa Tenco per il Miglior Album in Dialetto, ’O sanghe, con i Napoli Centrale. Amava il rhythm and blues e, ricordando i suoi inizi, diceva: “Con le scarpe stavamo a Miano, a Piscinola, ma la testa stava nel Bronx”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Il Club Tenco ricorda James Senese