Il ciociaro Livio Beshir debutta su Rai 2 con Storia di Famiglia
Debutta domenica 2 novembre su Rai 2 “Storia di Famiglia”, il nuovo progetto televisivo condotto da Livio Beshir, attore, autore e conduttore originario di Paliano (Frosinone). Un volto ciociaro, dunque, alla guida di un programma che celebra l’Italia che produce e innova, raccontando le storie. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
