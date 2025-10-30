Il chiosco di pasta fresca da provare a Milano e altre cose buone in città nel weekend 31 ottobre - 2 novembre 2025
All’interno del Mercato Comunale Isola, a Milano, ha aperto Alba Pasta Bar, il nuovo progetto dei giovani cuochi Tommaso Sorgentone e Francesco Brasile, entrambi formatisi all’Accademia di Niko Romito e passati per le cucine di Spazio Milano. Dopo esperienze diverse — Sorgentone oggi gestisce. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
