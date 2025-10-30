Il Chelsea visita la League One Cardiff mentre l’Arsenal ospita il Palace

2025-10-30 00:44:00 Il web non parla d’altro: Il Cardiff City, squadra della League One, ospiterà il Chelsea, squadra di Premier League, nei quarti di finale della Coppa Carabao. La ricompensa dei Bluebirds per aver eliminato il Wrexham al quarto turno è uno scontro di successo contro la squadra di Enzo Maresca dopo essere sopravvissuta a una rimonta in ritardo battendo i Wolves 4-3. Nel frattempo, l’Arsenal ospita il Crystal Palace in una ripetizione della partita di Premier League di domenica e dei quarti di finale della Coppa Carabao della scorsa stagione. I Gunners hanno battuto il Brighton mentre il Palace ha inflitto ulteriori dolori al Liverpool con una vittoria per 3-0. 🔗 Leggi su Justcalcio.com