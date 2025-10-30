Il cessate il fuoco armato a Gaza nuovi raid di Israele nel sud della Striscia | Hamas consegna altri due corpi di ostaggi

Ilfattoquotidiano.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A circa 24 ore dall’annuncio del ripristino del cessate il fuoco, Israele torna a colpire la Striscia di Gaza. Aerei da guerra di Tel Aviv hanno lanciato giovedì sera attacchi aerei sulle città di Abasan al-Kabira e Bani Suheila – a est di Khan Younis, nella Striscia meridionale – secondo quanto riportato da Al Jazeera Arabic. Dopo la notte di sangue tra martedì e mercoledì con un tragico bilancio di oltre cento morti, Israele aveva già attaccato mercoledì pomeriggio Beit Lahiya, nel nord di Gaza. In quell’occasione l’esercito aveva giustificato il raid affermando di avere colpito una “minaccia imminente” in un “ sito terroristico “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

