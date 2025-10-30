Il Centro per la Famiglia I Care di Castel San Giorgio festeggia il suo primo anno di attività
Tempo di lettura: 2 minuti Il Centro per la Famiglia “I Care” di Castel San Giorgio celebra il suo primo anniversario: un anno di impegno, ascolto e sostegno a favore delle famiglie del territorio. Un traguardo che testimonia l’importanza di un servizio diventato punto di riferimento per genitori, bambini e adolescenti, gestito con professionalità e dedizione dalle operatrici della Cooperativa Consorzio Italia. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, è stato fortemente voluto dall’Assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano, che ha creduto nella necessità di creare uno spazio accogliente e inclusivo, capace di offrire ascolto, consulenza e accompagnamento alle famiglie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Spazio Siblings adulti – Centro per la famiglia promuove un'occasione per condividere esperienze, emozioni e riflessioni, e per costruire insieme una rete di sostegno reciproco. L'attività sarà condotta da: - Dott.ssa Chiara Arrigoni – pedagogista - Dott.ssa
