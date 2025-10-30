Il Cdm la riapprovazione del progetto l' ok del Parlamento | il piano del governo per tirare dritto sul Ponte

Nessun passo indietro, nessuna resa. Il governo tira dritto, ancora più determinato nella realizzazione del Ponte sullo Stretto. Il parere negativo della Corte dei conti ha scatenato i festeggiamenti della sinistra, ma l'esecutivo non ha intenzione di piegare la testa: vietato rinunciare a un'infrastruttura strategica per tutto il Paese. A Palazzo Chigi si sta già iniziando a lavorare per definire i prossimi passaggi e per rilanciare il progetto. In pressing Matteo Salvini, che ha subito avanzato un piano per non farsi fermare dalla magistratura contabile: una strategia politica in grado di uscire subito dal pantano per tornare a correre sulla grande opera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

