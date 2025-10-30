Il Castelfidardo a Recanati tra assenze e nuovi arrivi

CASTELFIDARDO Domenica a Recanati si giocherà un autentico scontro salvezza e in casa Castelfidardo non vogliono sbagliare ulteriormente. A disposizione di mister Monaco rientrerà Stragapede, scontata la terza e ultima giornata di squalifica. Non ci saranno ancora Mataloni e Palumbo. Il primo sta lavorando a parte, il secondo è rientrato solo parzialmente in gruppo. Dal mercato invece oggi dovrebbe arrivare un portiere over. Si vocifera di un classe 2004. E potrebbe arrivare, a breve, anche un rinforzo in attacco. Per il derby di domenica al Tubaldi aperta la prevendita, visto che non si potrà acquistare il biglietto allo stadio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it