Il caso delle spese all' Izs le precisazioni di Di Gaudio | Tutti i costi sono legati a missioni istituzionali
Francesca Di Gaudio, direttrice generale dell'Istituto zooprofilattico di Sicilia, risponde nel merito delle spese fatte con la carta di credito aziendale. Dossier, la sezione di inchieste e approfondimenti di PalermoToday, l'aveva contattata per ricevere chiarimenti, inserendo nell'inchiesta la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Buon pomeriggio, ho il caso di due coniugi dove il marito ha il reddito più alto della moglie .... hanno 2 figli e per loro hanno sopportato diverse spese ( scuola, spese mediche ecc... ) .... normalmente dovrei metterli a carico, ai fini della detrazione delle spese, a - facebook.com Vai su Facebook
Il caso delle spese all’Izs, le precisazioni di Di Gaudio: “Tutti i costi sono legati a missioni istituzionali” - Francesca Di Gaudio, direttrice generale dell’Istituto zooprofilattico di Sicilia, risponde nel merito delle spese fatte con la carta di credito aziendale. Si legge su mondopalermo.it
Ombre sulle spese "senza regole" all'Izs, la Regione chiede subito chiarimenti alla direttrice generale - Il Dipartimento per la Pianificazione strategica dell'assessorato alla Salute, retto da Salvatore Iacolino, dopo l'inchiesta di Dossier invia una nota dove si sollecitano spiegazioni a Francesca Di Ga ... Scrive palermotoday.it
La settimana di Dossier: il caso delle “spese pazze” all’Izs, le dieci imprese più ricche di Carini - All’Istituto zooprofilattico sperimentale di Sicilia esplode il caso delle spese della direttrice generale. Si legge su mondopalermo.it