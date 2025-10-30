Il caso del falso agente di viaggio che ha truffato una coppia è alla sua ottava condanna ma è ancora libero

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano un finto agente di viaggio è stato condannato per truffa perché avrebbe raggirato quattro persone, facendosi anticipare soldi per biglietti e hotel mai acquisitati. Dalle indagini, è emerso che ha un cumulo di pene di dieci anni e 2 mesi, ma che nonostante questo è ancora in circolazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

