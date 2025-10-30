Il casello dell' A21 va in fiamme chiusa l' autostrada

Un violento incendio è divampato al casello autostradale di Brescia Sud, lungo l'A21 che collega Torino a Brescia. Le cause sono ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero partite da un camion carico di gomme, fermo in prossimità della struttura.Il rogo si è. 🔗 Leggi su Today.it

Auto in fiamme nei pressi del casello autostradale di Carpi: disagi alla circolazione - facebook.com Vai su Facebook

$PLTerredargine $PLinforma $Accadeora Siamo impegnati in servizio di viabilità e supporto ai VIGILI DEL FUOCO nei pressi dell'uscita CASELLO AUTOSTRADA CARPI per auto in fiamme @PMTerredargine - X Vai su X

Incendio al casello di Brescia Sud, fumo e fiamme sulla A21: chiusa l’autostrada - Un mezzo pesante con un carico di gomma ha preso fuoco mentre stava uscendo, rimanendo bloccato sotto la tettoia: l’incendio ha quindi intaccato l’intera struttura. Da ilgiorno.it

In fiamme casello sull'A21 a Brescia sud, autostrada chiusa - Un violento incendio è divampato al casello autostradale di Brescia Sud, lungo l'A21 che collega Torino a Brescia. Riporta ansa.it

Fiamme al casello Brescia Sud sulla A21: rogo devasta la struttura - Un incendio di grandi dimensioni ha coinvolto un veicolo in transito, causando gravi danni e il blocco del traffico mentre i soccorsi sono al lavoro ... Lo riporta laprovinciacr.it