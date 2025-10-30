Il capocannoniere inatteso della Ligue1 | chi è Panichelli inseguito da Chelsea e Milan
La rinascita dell'attaccante argentino dopo l'infortunio al crociato è partita dal Mirandés, seconda categoria spagnola. A suon di gol ha attirato l'attenzione dello Strasburgo e in Francia non si è più fermato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
