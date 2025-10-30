La rinascita dell'attaccante argentino dopo l'infortunio al crociato è partita dal Mirandés, seconda categoria spagnola. A suon di gol ha attirato l'attenzione dello Strasburgo e in Francia non si è più fermato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il capocannoniere inatteso della Ligue1: chi è Panichelli, inseguito da Chelsea e... Milan