Il cantiere infinito della metrotranvia Milano-Desio-Seregno | detassazione per i commercianti

Esenzione dai tributi locali e stop temporaneo all’Irpef regionale. Questa la richiesta che la consigliera regionale Martina Sassoli (Lombardia Migliore) ha avanzato dopo la seduta della IV Commissione Territorio durante la quale è stato fatto il punto della situazione sul cantiere della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it