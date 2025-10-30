Il cantante ha deciso di fare il grande passo con la sua Dove? L' attrice ha sfoggiato un brillocco niente male provando a nasconderlo alla vista dei paparazzi

N uovo capitolo nella favola rock tra Damiano David e Dove Cameron. Dopo due anni d’amore – che lei stessa ha definito «i migliori della mia vita» – la coppia sembra pronta a un passo importante. Tutto è iniziato con alcune foto pubblicate dal settimanale Chi: i due, mano nella mano sulle spiagge di Sydney, appaiono più innamorati che mai. Ma a catturare l’attenzione non è stato solo il loro sorriso: un anello scintillante all’anulare sinistro di Dove ha scatenato i sospetti di un fidanzamento ufficiale. Damiano David: il frontman super sexy dei Måneskin. guarda le foto Damiano David sposa Dove Cameron? L’anello misterioso fa sognare i fan. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il cantante ha deciso di fare il grande passo con la sua Dove? L'attrice ha sfoggiato un brillocco niente male, provando a nasconderlo alla vista dei paparazzi...

