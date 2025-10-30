Il cambio delle abitudini Pagamenti digitali sempre più utilizzati
Attività commerciali e pubblici esercizi offrono, ormai, un’ampia gamma di pagamenti, con quelli digitali che superano i contanti, anche se non c’è piena consapevolezza delle condizioni offerte. Per oltre la metà delle imprese il 60% dei pagamenti è elettronico. Un quarto, inoltre, prevede l’introduzione di nuovi sistemi di pagamento. Questa la fotografia che emerge dai risultati di un’indagine di Confcommercio Lombardia sui sistemi di pagamento condotta su 600 attività economiche, anticipati dal segretario generale di Confcommercio Lombardia Giovanna Mavellia durante il panel “La fedeltà nei pagamenti: mito o possibile realtà?” organizzato da Ipsos Doxa nell’ambito del Salone dei Pagamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
