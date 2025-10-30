Il cambio delle abitudini Pagamenti digitali sempre più utilizzati

Ilgiorno.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attività commerciali e pubblici esercizi offrono, ormai, un’ampia gamma di pagamenti, con quelli digitali che superano i contanti, anche se non c’è piena consapevolezza delle condizioni offerte. Per oltre la metà delle imprese il 60% dei pagamenti è elettronico. Un quarto, inoltre, prevede l’introduzione di nuovi sistemi di pagamento. Questa la fotografia che emerge dai risultati di un’indagine di Confcommercio Lombardia sui sistemi di pagamento condotta su 600 attività economiche, anticipati dal segretario generale di Confcommercio Lombardia Giovanna Mavellia durante il panel “La fedeltà nei pagamenti: mito o possibile realtà?” organizzato da Ipsos Doxa nell’ambito del Salone dei Pagamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il cambio delle abitudini pagamenti digitali sempre pi249 utilizzati

© Ilgiorno.it - Il cambio delle abitudini. Pagamenti digitali sempre più utilizzati

Altre letture consigliate

cambio abitudini pagamenti digitaliIl cambio delle abitudini. Pagamenti digitali sempre più utilizzati - Indagine Confcommercio Lombardia su attività commerciali e pubblici esercizi "Per oltre la metà delle imprese il 60% dei pagamenti ormai è elettronico". Segnala ilgiorno.it

cambio abitudini pagamenti digitaliPagamenti digitali ancora in crescita ma non mancano i problemi tecnici. Ecco i trend - Le novità al Salone dei pagamenti tra intelligenza artificiale agentica e dispositivi tech indossabili. Secondo msn.com

cambio abitudini pagamenti digitaliPagamenti digitali, picco di frodi: attenti alla correttezza dei dati - Il furto di identità, la sostituzione dell’Iban del beneficiario mediante attacco informatico (tramite ignoti quanto scaltri hacker che si introducono nelle caselle e- Come scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Cambio Abitudini Pagamenti Digitali