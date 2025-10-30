Il calcio del weekend su Sky e NOW | Serie A Serie C grandi campionati esteri e Di Canio Premier Special

Dal 31 ottobre al 3 novembre una programmazione senza sosta: tre sfide di Serie A, la 12ª di Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1. E Paolo Di Canio racconta l’evoluzione del centravanti. Un weekend di calcio a 360 gradi su Sky e NOW. Da venerdì 31 ottobre a lunedì 3 novembre andrà in scena un calendario ricchissimo che abbraccia la Serie A, la Serie C, i grandi campionati internazionali e un appuntamento speciale con Paolo Di Canio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Altre letture consigliate

Weekend da protagonisti per la Scuola Calcio del Nettuno. Divertimento, gioia e anche ottimi risultati. Come i nostri 2013, la formazione guidata dal mister Giuseppe DeRosa: un primo posto sfiorato con grinta, sport e tanto divertimento. Speciale menzione per - facebook.com Vai su Facebook

?Ecco i risultati Youth del weekend #ForzaParma - X Vai su X

TV - Premier League, Bundesliga e Ligue 1 live su Sky e in streaming su NOW, venerdì 31 ottobre Di Canio Premier Special - In arrivo un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW: da domani, venerdì 31 ottobre, a lunedì 3 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca ... Segnala napolimagazine.com

Il weekend di grande calcio su Sky e NOW: Serie A, Serie C e top campionati europei - Il weekend di grande calcio su Sky e NOW: Serie A, Serie C e top campionati europei. Lo riporta sportface.it

Super Weekend diretta Sky Sport NOW | MotoGP, F1, Calcio Serie A Roma-Inter, Tennis e tanto altro - Non ci sarà tempo di alzarsi dal divano, dall'alba al tramonto una 48 or... Scrive digital-news.it