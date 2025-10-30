Il borsino delle case | il divario tra i Comuni Pesa la classe energetica
VALDERA È la classe energetica delle abitazioni a determinare la forbice dei valori tra le abitazioni della Valdera, in un contesto che vede aumentare il valore delle cosiddette case green rispetto a quelle in classe energetica inferiore. È quanto emerge dal Borsino Immobiliare 2025 realizzato da Fimaa Confcommercio Provincia di Pisa, presentato in occasione del convegno “Casa e Mercato Immobiliare: come la transizione energetica ridefinisce il valore degli immobili”, con un focus dedicato al mercato immobiliare della Valdera. "In un contesto dove il mercato immobiliare in provincia di Pisa mostra segnali di vivacità facendo registrare flussi maggiori rispetto ad altre province italiane, la transizione energetica sta influenzando fortemente il mercato e il valore degli immobili", l’analisi del presidente Fimaa Confcommercio Pisa Mauro Buccioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
