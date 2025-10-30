Il borseggiatore con il pos portatile per fare transazioni con le carte di credito rubate

Aveva un pos portatile con il quale faceva transazioni con le carte di credito appena rubate a turisti e passeggeri. Un borseggiatore, fermato con le mani nel sacco vicino sulla banchina della linea della metro a due passi dal Vaticano. Un 21enne, arrestato poi dai carabinieri.

