Il Borro pubblica il Bilancio di Sostenibilità 2024

Arezzo, 30 ottobre 2025 – : crescita, innovazione e responsabilità ambientale Il Borro (AR), ottobre 2025 – Il Borro, azienda agricola biologica e vitivinicola di proprietà di Ferruccio Ferragamo dal 1993, presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024, giunto alla sua quinta edizione. Un traguardo che conferma la volontà dell’azienda di misurare, tracciare e condividere gli impatti delle proprie attività per orientare con consapevolezza le decisioni future e continuare a crescere nel segno della responsabilità. Il documento, redatto secondo gli standard internazionali GRI, racconta un anno di consolidamento e sviluppo, in cui Il Borro ha rafforzato il proprio modello di governance sostenibile e ampliato il perimetro della rendicontazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

