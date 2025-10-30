Il boom dell' AI e gli smartphone pieghevoli trainano la trimestrale di Samsung
Una trimestrale positiva per Samsung che vede ricavi e utili in forte aumento sia rispetto al trimestre precedente che anno su anno grazie al boom della divisione semiconduttori dovuto ai componenti per i data center. Positivi i dati relativi alla vendita di smartphone, mentre la divisione visual display ed elettrodomestici registra un trimestre in perdita. 🔗 Leggi su Dday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Boomba. . Scorri, scegli, boom: iPhone 16 su boomba.it Qui trovi di tutto: smartphone di ogni marca, più tablet e accessori. Cercare è facile e… trovare è inevitabile. Hai dubbi? Scrivici su WhatsApp: rispondiamo più in fretta dei tuoi amici E se vuoi, paghi - facebook.com Vai su Facebook
Boom del ricondizionato in Italia: console, iPhone e Bimby trainano la crescita - I dati di Trovaprezzi rivelano una crescita record del mercato refurbished italiano: smartphone (+160%), elettrodomestici (+126%) e console (+269%) guidano un fenomeno che supera la nicchia per ... Da hwupgrade.it
Smartphone pieghevoli: il mercato cresce a rilento in Europa - In base agli ultimi dati di Counterpoint Research, il mercato degli smartphone pieghevoli in Europa è cresciuto del 4% nel Q1 2025. Lo riporta punto-informatico.it
Samsung rompe i record: boom di vendite e nuovi successi - Samsung si conferma leader del mercato smartphone nel terzo trimestre 2025, superando Apple e Xiaomi nella classifica globale delle vendite. Secondo msn.com