Il bollettino Azzurri subito al lavoro per preparare la sfida di sabato ai Marmi ore 15 contro il Frosinone di Alvini Da valutare le condizioni di Hasa Calabrese e Parlanti

E vai col Frosinone. Così com’era successo per il dopo Venezia la Carrarese non ha il tempo per rifiatare perché c’è subito la un’altra gara da preparare. Sabato pomeriggio (ore 15) allo stadio dei Marmi arriverà la squadra ciociara, sorprendentemente quarta in classifica e reduce dall’eclatante 4 a 0 interno rifilato alla Virtus Entella. Gli azzurri, tornati a Carrara ieri alle tre del mattino, si sono allenati già nel pomeriggio ed effettueranno una seduta giornaliera tutti i giorni fino a sabato. In queste ore ci saranno da valutare le condizioni dei tre infortunati (Hasa, Calabrese e Parlanti) mentre non ci sono problemi per Ruggeri, uscito per scelta tecnica e non per fastidi fisici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

