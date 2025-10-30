Il Bisonte Firenze è sindrome tie break | anche a Cuneo il ko arriva al quinto set

Corrieretoscano.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cuneo Volley – Il Bisonte Firenze 2-3 (25-15, 25-23, 18-25, 21-25, 15-13) HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Koulisiani 3, Keene 20, Atamah ne, Rivero 3, Martínez, Marring 10, Pritchard 14, Magnani (L2) ne, Allaoui 3, Bardaro (L1), Cecconello 6, Pucelj 14, Signorile, Diop 14. All. Salvagni. IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 16, Morello 3, Valoppi (L1), Bertolino, Zuccarelli 11, Colzi ne, Villani 9, Knollema 26, Maleševi? 4, Bukili?, Tanase ne, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio 1. All. Chiavegatti. ARBITRI: Serafin – Armandola. NOTE: durata set: 28’, 29’, 28’, 31’, 23’; muri punto: Cuneo 15, Il Bisonte 13; ace: Cuneo 2, Il Bisonte 5. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

